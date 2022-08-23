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رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يشدد على منع إصدار المؤسسات الأمنية أي بيان ذي طابع سياسي
Lebanon 24
23-08-2022
|
18:00
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