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الجيش الأميركي: نفذنا ضربة في سوريا استهدفت منشآت تابعة لجماعات مرتبطة بحرس إيران الثوري

Lebanon 24
23-08-2022 | 23:45
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