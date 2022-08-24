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لبنان يتأهل الى نهائيات بطولة العالم في كرة السلة لتحت الـ 18 سنة بفوزه على الفيليبين ( ٩٩-٨٣) في الدور ربع النهائي من كأس آسيا الذي يُقام في ايران

Lebanon 24
24-08-2022 | 04:15
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