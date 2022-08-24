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مصدر أمني أفغاني: انفجار في مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمالي البلاد (الجزيرة)

Lebanon 24
24-08-2022 | 04:41
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