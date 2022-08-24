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ماكرون: بتنا نعيش تحولات كبرى تضع نهاية لعصر الوفرة في مجالات عدة منها الاقتصاد والمياه

Lebanon 24
24-08-2022 | 04:48
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