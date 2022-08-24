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التيار الصدري: إعلان تعليق عمل القضاء لم يكن دستورياً مما يعني أن القضاء يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية وخصوصاً أن المظاهرة كانت سلمية

Lebanon 24
24-08-2022 | 05:13
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