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رويترز: مصارف عالمية وتجار نفط أوقفوا التعامل مع شركة تكرير نفط هندية تابعة لـ"روسنفت" خوفا من العقوبات على روسيا

Lebanon 24
24-08-2022 | 06:28
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