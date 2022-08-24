الجيش: تعرب قيادة الجيش عن تهانيها الحارّة لمنتخب لبنان في كرة السلّة دون 18 سنة لتأهله رسميًّا إلى بطولة العالم بعد فوزه على الفيليبين في الدور الربع نهائي من بطولة آسيا

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