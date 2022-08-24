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طهران تقول إن الهجوم الأميركي على أهداف في سوريا "انتهاك للسيادة والنزاهة الإقليمية" (الشرق)

Lebanon 24
24-08-2022 | 07:12
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