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بايدن: نتطلع للاستمرار بالاحتفال بأوكرانيا كدولة ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة ومزدهرة لعقود قادمة

Lebanon 24
24-08-2022 | 07:48
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