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"بلومبيرغ" عن مسؤول غربي: روسيا تبحث مع دول آسيوية عقود نفط طويلة الأجل بتخفيضات كبيرة تصل إلى 30٪

Lebanon 24
24-08-2022 | 08:35
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