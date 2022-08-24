Advertisement

أخبار عاجلة

جونسون: بوتين قلل من شأن أوكرانيا ولم يفهم أن الأوكرانيين يحبون بلادهم وترابها

Lebanon 24
24-08-2022 | 09:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"بلومبيرغ" عن جونسون: قوات بوتين تحقق تقدما تدريجيا ملموسا في أوكرانيا
lebanon 24
24/08/2022 18:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جونسون: بفضل دعمنا لأوكرانيا سوف يفشل الهجوم الروسي على إقليم دونباس
lebanon 24
24/08/2022 18:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: جونسون يُعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تتضمن أنظمة صاروخية قيمتها 54 مليون جنيه استرليني
lebanon 24
24/08/2022 18:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بوريل: بوتين يراهن على تردد الأوروبيين في تحمل عواقب الحرب على أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
24/08/2022 18:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:09 | 2022-08-24
11:04 | 2022-08-24
10:59 | 2022-08-24
10:59 | 2022-08-24
10:50 | 2022-08-24
10:44 | 2022-08-24
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website