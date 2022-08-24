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وكالة "تاس" عن وزير النفط الإيراني: روسيا وافقت على تطوير 7 حقول نفط وغاز في إيران

Lebanon 24
24-08-2022 | 10:29
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