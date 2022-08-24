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إدارة معلومات الطاقة: مخزون الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي هبط الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ كانون الثاني 1985 (الجزيرة)

Lebanon 24
24-08-2022 | 10:44
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