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الخارجية الأميركية: أنهينا مراجعة الرد الإيراني وقدمنا أجوبتنا عبر الوسيط الأوروبي (الجزيرة)
Lebanon 24
24-08-2022
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14:13
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