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غانتس: إسرائيل مستمرة في تعزيز إمكانياتها في مواجهة أي سيناريو محتمل

Lebanon 24
24-08-2022 | 16:25
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