البيت الأبيض: بايدن أكد أنه يريد منع إيران من الحصول على سلاح نووي والسبيل الأفضل بالنسبة لنا هو الدبلوماسية وسنرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق

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