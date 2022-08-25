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الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال أحد مؤيدي كتيبة "آزوف" في كالينينغراد بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي على مرافق أسطول البلطيق ومطار خرابروفو

Lebanon 24
25-08-2022 | 03:10
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