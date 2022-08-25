Advertisement

أخبار عاجلة

أسعار الغاز الأوروبية ترتفع 4.5% لتتجاوز لأول مرة 318 يورو للميغاواط (سكاي نيوز)

Lebanon 24
25-08-2022 | 02:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الإيطالي: مخزون الغاز في البلاد بلغ نحو 80% قبل الشتاء ومن المتوقع أن يصل إلى 90% بحلول تشرين الأول (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/08/2022 15:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سعر الغاز الطبيعي الأوروبي يتخطى 190 يورو للميغاواط/ساعة لأول مرة منذ آذار
lebanon 24
25/08/2022 15:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: دول الاتحاد استعدت منذ أشهر لاحتمال قطع روسيا لإمدادات الغاز (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/08/2022 15:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة تدفق الغاز الروسي إلى سلوفاكيا (سكاي نيوز)
lebanon 24
25/08/2022 15:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:46 | 2022-08-25
07:37 | 2022-08-25
07:33 | 2022-08-25
07:30 | 2022-08-25
07:16 | 2022-08-25
07:05 | 2022-08-25
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website