كنعان بعد جلسة لجنة المال: انهت لجنة المال مناقشة موازنة 2022 ولكن التقرير الذي ساعده يتضمن المواد الموافق عليها والمعلقة والايرادات بموجب سيناريوهات وزارة المال

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