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إندلاع حريق في خراج بلدة حرار العكارية والدفاع المدني وفريق المستجيب الاول يعملان على اخماده

Lebanon 24
25-08-2022 | 07:02
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