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رئيس تجمّع الشركات النفطية مارون الشماس للـ"أم تي في": هناك 10 ملايين ليتر من المازوت في الأسواق يوميًّا وهي كميّة تكفي للاستهلاك وليس للتخزين

Lebanon 24
25-08-2022 | 07:30
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