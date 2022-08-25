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وكالة الإعلام الروسية: بوتين يوقع مرسوما بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة إلى 2.04 مليون

Lebanon 24
25-08-2022 | 07:46
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