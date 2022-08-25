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إعتصام في وسط بيروت قرب السراي الحكومي بدعوة من جمعية "جنسيتي كرامتي" للمطالبة بإعطاء الجنسية للمرأة اللبنانية المتزوجة من رجل أجنبي

Lebanon 24
25-08-2022 | 09:37
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