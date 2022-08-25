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أخبار عاجلة
الإدارة الأميركية أخذت بالملاحظات الإسرائيلية المتعلقة بالحرس الثوري واستمرار مراقبة النشاط النووي الايراني (الحدث)
Lebanon 24
25-08-2022
|
10:24
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