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الخارجية الأميركية: المحادثات بين واشنطن وموسكو بشأن معاهدة "نيو ستارت" توقفت مؤقتا بسبب الوضع الحالي في أوكرانيا (الشرق)

Lebanon 24
25-08-2022 | 11:52
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