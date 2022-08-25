مصادر إيرانية مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم تقدم واشنطن إجابات قطعية ولكن تعليقات مفصلة على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي (سكاي نيوز عربية)

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