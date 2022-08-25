29
o
بيروت
29
o
طرابلس
22
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
إنتهاء الربع الأول من مباراة لبنان بمواجهة الفيليبين بتقدم المنتخب الفيليبيني بنتيجة 25-22
Lebanon 24
25-08-2022
|
14:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنتهاء الشوط الأول والربع الثاني من مباراة لبنان بمواجهة الفيليبين بتقدم المنتخب اللبناني بنتيجة 49-47
Lebanon 24
إنتهاء الشوط الأول والربع الثاني من مباراة لبنان بمواجهة الفيليبين بتقدم المنتخب اللبناني بنتيجة 49-47
25/08/2022 23:20:22
25/08/2022 23:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء الربع الثالث من مباراة لبنان بمواجهة الفيليبين بتقدم المنتخب اللبناني بنتيجة 68-63
Lebanon 24
انتهاء الربع الثالث من مباراة لبنان بمواجهة الفيليبين بتقدم المنتخب اللبناني بنتيجة 68-63
25/08/2022 23:20:22
25/08/2022 23:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء الشوط الأول والربع الثاني من مباراة لبنان بمواجهة الأردن بتقدم المنتخب اللبناني بنتيجة 46-41
Lebanon 24
انتهاء الشوط الأول والربع الثاني من مباراة لبنان بمواجهة الأردن بتقدم المنتخب اللبناني بنتيجة 46-41
25/08/2022 23:20:22
25/08/2022 23:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء الربع الأول من مباراة لبنان بمواجهة الأردن بتقدم المنتخب الأردني بنتيجة 21-17
Lebanon 24
انتهاء الربع الأول من مباراة لبنان بمواجهة الأردن بتقدم المنتخب الأردني بنتيجة 21-17
25/08/2022 23:20:22
25/08/2022 23:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ابنة ملكة جمال الكون جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء بظهور نادر.. وجمالها حديث الجمهور (صورة)
Lebanon 24
ابنة ملكة جمال الكون جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء بظهور نادر.. وجمالها حديث الجمهور (صورة)
01:04 | 2022-08-25
25/08/2022 01:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل موعد بدء العام الدراسي... إليكم ما أعلنه وزير التربيّة (صورة)
Lebanon 24
تأجيل موعد بدء العام الدراسي... إليكم ما أعلنه وزير التربيّة (صورة)
07:51 | 2022-08-25
25/08/2022 07:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
اخبار سيئة عن "كهرباء لبنان".. توقف إنتاج الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية في هذا الموعد
Lebanon 24
اخبار سيئة عن "كهرباء لبنان".. توقف إنتاج الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية في هذا الموعد
06:53 | 2022-08-25
25/08/2022 06:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آب يودعنا بموجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 38 والذروة في هذه الأيام
Lebanon 24
آب يودعنا بموجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 38 والذروة في هذه الأيام
00:30 | 2022-08-25
25/08/2022 12:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تخطى الدولار الـ 34 ألف؟ إليكم تسعيرته الصباحية
Lebanon 24
هل تخطى الدولار الـ 34 ألف؟ إليكم تسعيرته الصباحية
01:31 | 2022-08-25
25/08/2022 01:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:18 | 2022-08-25
سفير بريطانيا في اليمن: نحض جميع الأطراف على تكثيف المفاوضات بشأن هدنة موسعة
16:10 | 2022-08-25
مسؤول عسكري أميركي: القوات الأميركية خاضت اشتباكات عدة استمرت لساعات مع مجموعة موالية لإيران شمال شرقي سوريا
16:08 | 2022-08-25
المرصد السوري: انفجارات متواصلة بعد 4 ساعات من الاستهداف الإسرائيلي لمستودعات تابعة للميليشيات الإيرانية في مصياف
15:58 | 2022-08-25
منتخب لبنان لكرة السلة فاز على الفلبين بنتيجة 85-81 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم
15:53 | 2022-08-25
قاض فيدرالي يطلب من وزارة العدل نشر مذكرة اقتحام منزل ترمب بشكل جزئي
15:52 | 2022-08-25
القنبلة المضيئة أدت إلى إشعال حريق تسبب بإنفجار الغامٍ من مخلفات الإحتلال (المنار)
فيديو
حطم الرقم القياسي في التهام الفشار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
حطم الرقم القياسي في التهام الفشار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
04:42 | 2022-08-25
25/08/2022 23:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
يخت فاخر ينقلب وتبتلعه المياه في أعماق البحر المتوسط.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
يخت فاخر ينقلب وتبتلعه المياه في أعماق البحر المتوسط.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-08-25
25/08/2022 23:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
07:55 | 2022-08-23
25/08/2022 23:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact