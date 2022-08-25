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إنتهاء الشوط الأول والربع الثاني من مباراة لبنان بمواجهة الفيليبين بتقدم المنتخب اللبناني بنتيجة 49-47

Lebanon 24
25-08-2022 | 14:54
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