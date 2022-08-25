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ماكرون يعلن إنشاء لجنة مؤرخين مشتركة مع الجزائر حول الاستعمار وحرب الاستقلال
Lebanon 24
25-08-2022
|
15:41
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