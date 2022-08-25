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البيت الأبيض: الرئيس ⁧‫بايدن‬⁩ يجدد في اتصال مع نظيره الأوكراني فلودومير زلينسكي التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا

Lebanon 24
25-08-2022 | 19:25
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