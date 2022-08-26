Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي: نحرص على ألا يكون لإيران مظلة نووية تزيد من إرهابها في العالم وفي الشرق الأوسط

Lebanon 24
26-08-2022 | 03:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: بحثت مع مستشار الأمن القومي الأميركي التهديد الإيراني المتزايد على العالم والمنطقة
lebanon 24
26/08/2022 14:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: بحثت مع قائد القيادة الوسطى الأميركية التحديات الإقليمية وتعزيز التعاون بالشرق الأوسط
lebanon 24
26/08/2022 14:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن على اتصال بواشنطن ودول المنطقة بشأن محادثات استعادة الاتفاق النووي الإيراني (الجزيرة)
lebanon 24
26/08/2022 14:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع أكسيوس: وزير الدفاع الإسرائيلي يزور واشنطن هذا الأسبوع للقاء مستشار الأمن القومي ومدير CIA لبحث إيران (الشرق)
lebanon 24
26/08/2022 14:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2022-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:38 | 2022-08-26
07:34 | 2022-08-26
07:30 | 2022-08-26
07:17 | 2022-08-26
07:10 | 2022-08-26
07:03 | 2022-08-26
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website