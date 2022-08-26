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لجنة الأمن القومي الإيرانية ترجح إبرام اتفاق نووي خلال أسبوع إلى 10 أيام (العربية)

Lebanon 24
26-08-2022 | 04:52
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