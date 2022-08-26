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الشامي: من المفضل ربط "الدولار الجمركي" بسعر الصيرفة والذي سيصبح السعر الرسمي الوحيد عندما تُلغى جميع أسعار الصرف الأخرى لتتحول منصة صيرفة إلى منصة فعلية لتلقي العرض والطلب على الدولار والعملات الأجنبية الأساسية الأخرى

Lebanon 24
26-08-2022 | 05:08
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