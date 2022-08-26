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أخبار عاجلة
البعثة الأممية إلى سوريا تعرب عن قلقها من العنف في شمال البلاد
Lebanon 24
26-08-2022
|
08:36
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