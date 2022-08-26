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بلينكن: سنواصل سياستنا الدبلوماسية القائمة على المبادئ مع إجراءات أخرى لضمان عدم تحول أفغانستان مجددا إلى معقل آمن للإرهاب الدولي

Lebanon 24
26-08-2022 | 10:55
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