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مؤشر "داو جونز الصناعي" يتراجع بأكثر من 500 نقطة في أعقاب كلمة رئيس "الفيدرالي" في "جاكسون هول" (الشرق)

Lebanon 24
26-08-2022 | 11:24
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