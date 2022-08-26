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أخبار عاجلة
رئيس صربيا: لا توجد دولة أوروبية واحدة يمكنها التعامل مع أزمة الطاقة الحالية أو أسعار الغاز اليوم على وجه الخصوص (الشرق)
Lebanon 24
26-08-2022
|
11:45
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