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ميدفيديف: عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو شرط ضروري لكنه غير كاف وموسكو تحتاج إلى ضمانات إضافية (الجزيرة)

Lebanon 24
26-08-2022 | 14:27
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