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وزارة الدفاع الروسية: 3 قتلى و7 جرحى بقصف للقوات الأوكرانية بصواريخ هيمارس على مستشفى في ستاخانوف بلوغانسك

Lebanon 24
26-08-2022 | 15:06
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