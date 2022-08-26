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لبنان

بسبب عطل بالمحرك... هبوط اضطراري في أثينا لطائرة كانت متجهة من بيروت لهيثرو

Lebanon 24
26-08-2022 | 16:59
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أفادت "العربية" عن هبوط اضطراري في أثينا لطائرة كانت متجهة من بيروت لهيثرو بسبب عطل بالمحرك.
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