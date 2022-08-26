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بلومبيرغ عن مسؤولين: مساعي واشنطن و طهران لحل الخلافات بشأن الاتفاق النووي قد تستمر أسابيع

Lebanon 24
26-08-2022 | 17:36
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