Advertisement

أخبار عاجلة

سماع أصوات إطلاق نار كثيف في عدد من أحياء وسط طرابلس

Lebanon 24
26-08-2022 | 20:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سماع إطلاق رصاص كثيف في سوق الخضار في طرابلس جراء اشتباك بين عائلتين وظهور مسلح في المكان
lebanon 24
27/08/2022 11:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تسجيل إطلاق نار كثيف في عدد من الأحياء وسط العاصمة الليبية
lebanon 24
27/08/2022 11:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نارٍ كثيف في طرابلس.. ما السّبب؟
lebanon 24
27/08/2022 11:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار كثيف بجانب منزل وزير الداخلية في طرابلس.. ما القصّة؟
lebanon 24
27/08/2022 11:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:56 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:54 | 2022-08-27
02:19 | 2022-08-27
01:57 | 2022-08-27
00:35 | 2022-08-27
23:43 | 2022-08-26
23:08 | 2022-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website