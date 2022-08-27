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أخبار عاجلة
الكاظمي: علينا أن نختار طريق الأمن والاستقرار لمواجهة الأزمة في العراق
Lebanon 24
27-08-2022
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04:03
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