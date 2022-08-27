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وزير الخارجية الأوكرانية يدعو لإنشاء محكمة خاصة للنظر في "جريمة العدوان على أوكرانيا"

Lebanon 24
27-08-2022 | 04:44
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