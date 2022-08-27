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هيئة إدارة الأزمات في باكستان: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البلاد إلى 952 وفاة و1300 مصاب (الجزيرة)
Lebanon 24
27-08-2022
|
05:38
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