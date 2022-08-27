المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: ما يجري في الوقت الحاضر هو الإلتفاف على هذه القيم والمبادئ أحيانا بالطعن بشرعية الحكومة الحالية والإلتفاف عليها، وأحيانا أخرى بطرح شعارات التمثيل الطائفي والمذهبي

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