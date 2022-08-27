السفارة الأميركية في ليبيا: تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء الاشتباكات العنيفة في طرابلس مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات (سكاي نيوز عربية)

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