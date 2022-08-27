‎مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة: ‎ما يُنسَب الى الرئيس عون من مواقف وخطوات وإجراءات ‎ادّعاء في قراءة النوايا وضرب في الغيب وإختلاق وأكاذيب

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