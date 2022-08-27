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أخبار عاجلة
اعلام بعبدا: كل ما يُنشر عن مواقف رئيس الجمهوريّة لا يصدر عنه هو مزيج من الافتراء والكذب لا يمكن الإعتداد به مطلقاً
Lebanon 24
27-08-2022
|
10:29
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